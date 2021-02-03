‘Sağlık turizminin merkezi olacağız’

Kuşadası, sağlık turizmine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Davutlar Mahallesi’nde, Belediye’ye ait 2 jeotermal kuyu aracılığıyla termal su verilen turistik tesis sayısı 5’e yükseldi. Bugüne kadar 4 kilometrelik termal sıcak su isale hattı döşeyen Belediye, 12 kilometreye çıkmayı amaçlıyor. Güzelçamlı Mahallesi’nde de 2 adet daha kuyu açılması planlanıyor. Yeni kuyular aracılığıyla, turistik tesislerin 12 ay faal olması hedefleniyor.



‘Bölge elverişli’



Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın çok önemli bir alternatif turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti,“Davutlar ve Güzelçamlı bölgemiz sağlık turizmi yapmaya çok uygun bir jeotermal potansiyele sahip. Bu bölgemiz, sağlık turizmi açısından çok elverişli. Bu avantajlarımızı kullanarak Kuşadası’nı sağlık turizmi alanında da merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni kuyular açmak ve isale hatları döşeyerek daha çok tesise termal su ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi.