27.02.2020 - 00:02 |
Sağlık ve şifa kaynağı tatlar
1960 yılından beri hizmet veren Paçacı Fazıl Usta, Diyarbakır ve İzmir şubeleriyle sağlık ve lezzet kaynağı olan paça çorbasını ve zengin Doğu lezzetlerini müşterileriyle buluşturuyor.
Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur, çorbanın günün her saatinde tüketildiğini söyledi. Dedesinden gelen lezzetli tarifleri müşterilerine sunduklarını dile getiren Onur, “Çorbayı kemik suyunda 16 saat boyunca ağır ateşte kaynatarak pişiriyoruz. Çorbalarımız tamamen doğal ve sağlıklı bir şekilde hazırlanıyor. Hiçbir katkı maddesi eklenmiyor” dedi. Yeni Girne Karşıyaka, (0232) 361 21 35
Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.