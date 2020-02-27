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    HaberlerEge Haberleri Sağlık ve şifa kaynağı tatlar
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    27.02.2020 - 00:02 |

    Sağlık ve şifa kaynağı tatlar

    1960 yılından beri hizmet veren Paçacı Fazıl Usta, Diyarbakır ve İzmir şubeleriyle sağlık ve lezzet kaynağı olan paça çorbasını ve zengin Doğu lezzetlerini müşterileriyle buluşturuyor.

    Sağlık ve şifa kaynağı tatlar

    Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur, çorbanın günün her saatinde tüketildiğini söyledi. Dedesinden gelen lezzetli tarifleri müşterilerine sunduklarını dile getiren Onur, “Çorbayı kemik suyunda 16 saat boyunca ağır ateşte kaynatarak pişiriyoruz. Çorbalarımız tamamen doğal ve sağlıklı bir şekilde hazırlanıyor. Hiçbir katkı maddesi eklenmiyor” dedi. Yeni Girne Karşıyaka, (0232) 361 21 35

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