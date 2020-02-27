Sağlık ve şifa kaynağı tatlar

Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur, çorbanın günün her saatinde tüketildiğini söyledi. Dedesinden gelen lezzetli tarifleri müşterilerine sunduklarını dile getiren Onur, “Çorbayı kemik suyunda 16 saat boyunca ağır ateşte kaynatarak pişiriyoruz. Çorbalarımız tamamen doğal ve sağlıklı bir şekilde hazırlanıyor. Hiçbir katkı maddesi eklenmiyor” dedi. Yeni Girne Karşıyaka, (0232) 361 21 35