Sağlıkçılar için yüz yataklı tesis

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerine virüs bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için iki otel ve bir yurt kiraladı, Örnekköy’de mülkiyetinde bulunun bir tesisi de sağlık çalışanlarına tahsis etti. Binanın tadilatı sağlık çalışanlarının kalabileceği şekilde kısa sürede tamamlandı. Tesiste yürütülen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy’deki tesisin yüz yataklı olduğunu söyledi, “Öncelikli olarak sağlık çalışanlarını rahat ettirmek istiyoruz. Onların endişe taşımadan hizmetlerini üretmelerini sağlamak için de evlerine gitmeden dinlenebilecekleri, konaklayabilecekleri alanlar ayırmaya çalıştık” dedi.

Toplu ulaşıma ayar

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı için ulaşım planı hazırladı. Çalışmak zorunda olan tüm meslek gruplarına ESHOT otobüsleri, metro ve İZBAN trenleri toplu ulaşım hizmeti verecek. 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günleri 06.00-10.00, 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte, İZBAN trenleri de 24 dakikada bir sefer yapacak. ESHOT otobüsleri kentte 49 ana hatta hizmet verecek. Bunun yanı sıra sadece sağlık çalışanlarına özel olarak planlanan dört hatta da otobüsler, belirli saatlerde sefer yapmaya devam edecek.