BİST95.8342,80EURO7,300,11USD6,670,02ALTIN360,900,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçılar yalnız değil
    ABONE OL
    10.04.2020 - 00:03 |

    Sağlıkçılar yalnız değil

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelinde başlattığı Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) koruyucu sağlık ve hijyen seti dağıtımını tamamladı.

    Sağlıkçılar yalnız değil

    Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 19 ilçede hizmet veren 331 Aile Sağlığı Merkezi’ne koruyucu set desteğinde bulundu. Toplum sağlığı için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Osman Zolan, “Virüse karşı devletin tüm kurumlarıyla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi. Öte yandan temizleme çalışmalarınıda sürdüren Büyükşehir ekipleri, Lise Caddesi ile Çamlık Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.

    Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de can kaybı 908'e yükseldi, vaka sayısı...

    Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de can kaybı 908'e yükseldi, vaka sayısı...

    Sıradaki Haber