Sağlıkçılar yalnız değil

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 19 ilçede hizmet veren 331 Aile Sağlığı Merkezi’ne koruyucu set desteğinde bulundu. Toplum sağlığı için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Osman Zolan, “Virüse karşı devletin tüm kurumlarıyla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi. Öte yandan temizleme çalışmalarınıda sürdüren Büyükşehir ekipleri, Lise Caddesi ile Çamlık Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.