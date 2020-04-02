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    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçılara destek sürüyor
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    02.04.2020 - 02:43 |

    Sağlıkçılara destek sürüyor

    Yamanlar Lions Kulübü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına karşı canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına simit, boyoz, çay ve kuru pasta ikram etti.

    Sağlıkçılara destek sürüyor

    Şimdi de, İzmir Aşkı Gurubu’nun aracılığı ve Sevinç Pastahanesi’nin indirimli katkılarıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Polikliniği’nin gece nöbet tutan ve 24 saat çalışan sağlık personeline yaş-kuru pasta, lahmacun ve tatlı ikramında bulundu. Eski Başkan Turan Aras, “Bizim, sevdiklerimiz ve hiç tanımadıkları insanlar için evinde kalmayan, en riskli grup olan sağlık çalışanları 7 gün 24 saat görev başında. Bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tarih onları yazacak” dedi.

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