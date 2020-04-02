Sağlıkçılara destek sürüyor

Şimdi de, İzmir Aşkı Gurubu’nun aracılığı ve Sevinç Pastahanesi’nin indirimli katkılarıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Polikliniği’nin gece nöbet tutan ve 24 saat çalışan sağlık personeline yaş-kuru pasta, lahmacun ve tatlı ikramında bulundu. Eski Başkan Turan Aras, “Bizim, sevdiklerimiz ve hiç tanımadıkları insanlar için evinde kalmayan, en riskli grup olan sağlık çalışanları 7 gün 24 saat görev başında. Bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tarih onları yazacak” dedi.