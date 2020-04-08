Sağlıkçılara hijyen paketi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki sağlık çalışanlarına içinde maske, eldiven, kağıt havlu ve dezenfektanın bulunduğu koruyucu sağlık ve hijyen seti verdi. Koruyucu sağlık ve hijyen seti, ilk etapta merkez ilçelerde görev yapan 200 Aile Sağlık Merkezi’ndeki aile hekimlerine dağıtıldı. Aile hekimleri uygulamadan son derece memnun olduklarını belirtildi. 6 farklı ekibin görev aldığı dağıtım çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bu zor günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Ben kendi canları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.