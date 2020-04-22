Sağlıkçılara iyi geliyor

İZMİR’DE iki kolu ve bir bacağı olmayan psikolog İlknur Peder, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, online psikolojik danışmanlık desteği vermeye başladı. Peder, doktor, hemşire ve sahada görevli olan diğer sağlık çalışanlarına 2 haftadır ücretsiz online terapi desteği sağlıyor.

Destek çağrısı

Sağlık çalışanlarının takdire şayan bir mücadele verdiğini belirten Peder, “Evde oturup, olan biteni izlemek beni kötü hissettirdi. Evde kalmaya çalışıyoruz, ancak ‘bir şey yapmalıyım, benim de çorbada tuzum olmalı’ diye düşündüm” dedi. Danışanları içinde doktor, hemşire ve sahada aktif çalışan sağlıkçıların olduğunu kaydeden Peder, “zor günlerde birbirimize destek olmalıyız. Yetkililerin ve gönüllülerin bu süreçte yapacağı çok şey var. Bir ev kadını komşusuna çorba pişirip götürebilir. Bir psikolog bu şekilde destek olabilir. Mesleğimiz, bilgimiz ve maddi imkanlarımız doğrultusunda birbirimize şefkatle destek olursak bu sürecin üstesinden kolaylıkla gelebiliriz” diye konuştu.



