Sağlıkçılara maske desteği

Bornova Koleji, yeni tip koronavirüse karşı ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcıyla siperli maske üretmeye başladı. Daha önce başarılı bir şekilde protez kol ürettiklerini, birikimlerini şimdi de doktorlar ve sağlık çalışanları için kullandıklarını belirten bilişim öğretmeni Mehmet Çetin, kendi imkanlarıyla ürettikleri siperli maskenin 1.5 liraya mal olduğunu kaydetti. Çetin, bilgisayar ortamında tasarımı yapılan maskelerin baskısı yapıldıktan sonra asetata monte edilerek hazır hale getirildiğini anlattı. Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay da, koronavirüsten korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maskelerin geldiğini hatırlattı, hammadde olarak PLA filament ve asetat kullanılan maskelerin doktorlar ve sağlık çalışanların teslim edilmeye başlandığını dile getirdi.