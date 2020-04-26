26.04.2020 - 00:03 |
Sağlıkçılara moral ziyareti
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Kutlama programı kapsamındaki tur güzergahında bulunan Foça Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Gürbüz, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı sağlıkçılara teşekkür etti. Başkan Gürbüz, “Yaşadığımız salgın hastalık tehdidi sebebiyle büyük fedakarlıklarla ve özveriyle çalışmalarını sürdüren ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza, ne kadar teşekkür etsek gerçekten de azdır” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.