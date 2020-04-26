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    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçılara moral ziyareti
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    26.04.2020 - 00:03 |

    Sağlıkçılara moral ziyareti

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

    Sağlıkçılara moral ziyareti

    Kutlama programı kapsamındaki tur güzergahında bulunan Foça Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Gürbüz, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı sağlıkçılara teşekkür etti. Başkan Gürbüz, “Yaşadığımız salgın hastalık tehdidi sebebiyle büyük fedakarlıklarla ve özveriyle çalışmalarını sürdüren ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza, ne kadar teşekkür etsek gerçekten de azdır” dedi.

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