Sağlıkçılara moral ziyareti

Kutlama programı kapsamındaki tur güzergahında bulunan Foça Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Gürbüz, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı sağlıkçılara teşekkür etti. Başkan Gürbüz, “Yaşadığımız salgın hastalık tehdidi sebebiyle büyük fedakarlıklarla ve özveriyle çalışmalarını sürdüren ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza, ne kadar teşekkür etsek gerçekten de azdır” dedi.