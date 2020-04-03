Sağlıkçılara şifa olsun

Manisa’da Şehzadeler Belediyesi tarafından, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık personellerine 15 bin paket kuru üzüm dağıtıldı. Hijyenik ortamda paketlenen 15 bin paket kuru üzümün sağlık çalışanlarına dağıtımının yapıldığı belirten Başkan Ömer Faruk Çelik, “Sağlık çalışanlarımızın enerjisine enerji katmak istiyoruz” dedi. Merkezefendi Belediyesi de, yoğun tempoda çalışan fedakar hastane çalışanları için, özel hazırlanan bağışıklık sistemini güçlendirici kuru kayısı ve kuru üzüm paketleri hastane yetkililerine teslim edildi. Başkan Şeniz Doğan, “Yaptıkları iş kesinlikle kolay değil. Bu süreçte onların yanında olmalıyız” dedi.