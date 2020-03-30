Sağlıkçılara ‘Tatlı Bir Mola’

İzmir Ticaret Odası (İZTO), koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yoğun çalışan ve bu süreçte de büyük tehdit altında bulunan sağlık görevlilerine tatlı bir mola verdirdi. 10. Pasta ve Şekerleme Grubu tarafından hazırlanan tatlılar, Covid-19 vakalarının bulunduğu hastanelerin sağlık çalışanlarına teslim edildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda “Hakkınız ödenmez. Şifa dağıtmaya tatlı bir mola” sloganıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir Ticaret Odası olarak sağlık görevlilerimizin yanındayız ve bu zamanları hep birlikte aşacağız. Onların sağlığı ve güvenliği açısından asıl yapmamız gerekenin, tedbirlalmak olduğunu unutmayalım” dedi.

İkramlıkları Ağam Tatlıları, Bolulu Hasan Usta, Cafe Şölen, Lozan Pastanesi, Pastamar, Reyhan Pastanesi ve Sevinç Pastanesi hazırladı.