Sağlıkçılara ulaşım desteği

Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları ile eczacı ve eczanede çalışanlara yönelik bir süre önce hayata geçirdiği belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım desteğini normalleşme sürecinde de devam ettirme kararı aldı. Büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımız maskeye, temizliğe ve mesafe kurallarına mutlaka özen göstersin. Onların sağlığı bizim için çok önemli” dedi.