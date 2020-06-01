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    01.06.2020 - 00:04 |

    Sağlıkçılara ulaşım desteği

    Kovid-19’a karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, görevli doktor ve hemşirelere maske, eldiven, dezenfektan ve kağıt havlunun yer aldığı koruyucu hijyen ve sağlık seti dağıttı, eczacılara desteğini sürdürdü.

    Sağlıkçılara ulaşım desteği

    Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları ile eczacı ve eczanede çalışanlara yönelik bir süre önce hayata geçirdiği belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım desteğini normalleşme sürecinde de devam ettirme kararı aldı. Büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımız maskeye, temizliğe ve mesafe kurallarına mutlaka özen göstersin. Onların sağlığı bizim için çok önemli” dedi.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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