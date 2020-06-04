04.06.2020 - 00:01 |
Sağlıkçılara ve polise kahvaltılı teşekkür
Gaziemir’de kapılarını açan bir gıda işletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında özveriyle çalışan sağlık ve emniyet görevlilerine ücretsiz kahvaltı hizmeti verdi, teşekkür etti.
İşletmeci Dinçer Acar, sağlık ile emniyet görevlilerine çok şey borçlu olduklarını söyledi, “Yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."