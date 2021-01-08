BİST1.5220.00EURO8.99-0.30USD7.33-0.21ALTIN452.510.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçılardan Soyer’e teşekkür
    ABONE OL
    08.01.2021 - 07:00 |

    Sağlıkçılardan Soyer’e teşekkür

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) İzmir Şubesi yöneticileri, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek veren Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

    Sağlıkçılardan Soyer’e teşekkür

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) İzmir Şubesi yöneticileri, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek veren Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti. “Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz” diyen Soyer, “Tüm sağlık emekçilerinin yaptığı özverili çalışmalar inanılmaz bir şey. O nedenle biz de bir nebze olsun katkımız olduğu için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Sıradaki Haber