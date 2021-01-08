Sağlıkçılardan Soyer’e teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) İzmir Şubesi yöneticileri, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek veren Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti. “Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz” diyen Soyer, “Tüm sağlık emekçilerinin yaptığı özverili çalışmalar inanılmaz bir şey. O nedenle biz de bir nebze olsun katkımız olduğu için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.