Sağlıkçıları evinde konuk etmek istiyor

Virüsün yayılmamasıiçin evde kalmak, gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamak gerektiğini vurgulayan Başbay, “Sağlık çalışanlarımıza alkışlarla destek veriyoruz. Buna da devam edeceğiz ancak onlara verebileceğimiz en büyük destek vaka sayısını azaltmakla olacaktır” dedi. Koronavirüs vakası bittiğinde sağlık çalışanlarını Bodrum’daki evinde ağırlamak istediğini vurgulayan Başbay, “6 kişiyi iki ayrı grup halinde 10’ar gün evimde misafir etmek istiyorum. Evimi kendi evleri gibi kullanabilirler” diye konuştu.