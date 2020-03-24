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    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçıları evinde konuk etmek istiyor
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    24.03.2020 - 00:03 |

    Sağlıkçıları evinde konuk etmek istiyor

    İş insanı motosikletçi Namık Kemal Başbay, yeni tip koronavirüsle mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evinde misafir etmek istediğini söyledi.

    Sağlıkçıları evinde konuk etmek istiyor

    Virüsün yayılmamasıiçin evde kalmak, gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamak gerektiğini vurgulayan Başbay, “Sağlık çalışanlarımıza alkışlarla destek veriyoruz. Buna da devam edeceğiz ancak onlara verebileceğimiz en büyük destek vaka sayısını azaltmakla olacaktır” dedi. Koronavirüs vakası bittiğinde sağlık çalışanlarını Bodrum’daki evinde ağırlamak istediğini vurgulayan Başbay, “6 kişiyi iki ayrı grup halinde 10’ar gün evimde misafir etmek istiyorum. Evimi kendi evleri gibi kullanabilirler” diye konuştu. 

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