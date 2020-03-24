24.03.2020 - 00:03 |
Sağlıkçıları evinde konuk etmek istiyor
İş insanı motosikletçi Namık Kemal Başbay, yeni tip koronavirüsle mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evinde misafir etmek istediğini söyledi.
Virüsün yayılmamasıiçin evde kalmak, gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamak gerektiğini vurgulayan Başbay, “Sağlık çalışanlarımıza alkışlarla destek veriyoruz. Buna da devam edeceğiz ancak onlara verebileceğimiz en büyük destek vaka sayısını azaltmakla olacaktır” dedi. Koronavirüs vakası bittiğinde sağlık çalışanlarını Bodrum’daki evinde ağırlamak istediğini vurgulayan Başbay, “6 kişiyi iki ayrı grup halinde 10’ar gün evimde misafir etmek istiyorum. Evimi kendi evleri gibi kullanabilirler” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.