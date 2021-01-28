Sağlıkçıları örnek alın

Kan stoklarındaki azalmaların bağış kampanyaları ile önüne geçilebileceğini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Satılmaz, “Kendileri, sevdikleri ve hastalar için sağlık çalışanlarımızı kan bağışına davet ettik. Gösterilen ilgi bizi memnun etti. Bir gün herkesin kana ihtiyacının olacağı unutulmamalı” dedi.



İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da, “Bağışlanan her kan 3 kişiye can oluyor. Sokağa çıkma yasaklarında da kan verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.