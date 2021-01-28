28.01.2021 - 00:01 |
Sağlıkçıları örnek alın
Türk Kızılayı, koronavirüs salgını dolayısıyla kan stoklarında ciddi azalma olduğunu açıkladı. Bunun üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi sağlık çalışanları, hastane bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında bir günde 72 kişi kan bağışında bulundu, 16 adet de kök hücre numunesi toplandı
Kan stoklarındaki azalmaların bağış kampanyaları ile önüne geçilebileceğini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Satılmaz, “Kendileri, sevdikleri ve hastalar için sağlık çalışanlarımızı kan bağışına davet ettik. Gösterilen ilgi bizi memnun etti. Bir gün herkesin kana ihtiyacının olacağı unutulmamalı” dedi.
İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da, “Bağışlanan her kan 3 kişiye can oluyor. Sokağa çıkma yasaklarında da kan verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.