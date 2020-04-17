‘Sağlıkçıların barınma sorunu yok’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Tabip Odası’nın sağlık çalışanlarının barınma sorunu yaşadığı ve bazılarının da araçlarında kaldığı yönündeki açıklamalarına, konaklama tesisi listesiyle karşılık verdi. İzmir ve 30 ilçesinde, sağlık çalışanlarının durumlarıyla ilgili her türlü barınma önleminin alındığını vurgulayan Sürekli, “Ne yazık ki, özgün birkaç örnek üzerinden genelleme yapılıyor. Şu anda sağlık çalışanlarımızın hiçbir barınma sorunu yoktur. Tüm kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren, 28 konaklama tesisi, sürecin başından bu yana sağlık çalışanlarımızın barınmaları için hizmet veriyor ve halen büyük oranda boş. İzmir Tabip Odası, üyelerinin haklarını savunurken, doğru bilgilendirme de yapmalı” diye konuştu.