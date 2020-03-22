22.03.2020 - 00:01 |
Sağlıkçıların maskesi Çiğli Belediyesi’nden
Çiğli Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı mesai harcayan sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için örnek bir proje hayata geçirdi.
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde dikiş bilen kadın meclis üyeleri ile belediye çalışanlarının maske üretimine geçmesini sağladı. Dikilen ilk maskeler hastanelere gönderildi. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Canları pahasına gece gündüz demeden halk sağlığı için çalışan sağlık emekçilerimize C vitamini desteğini unutmadık, portakal ve kivi paketlerimizi gönderdik. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız” diye konuştu.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.