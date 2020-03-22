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    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçıların maskesi Çiğli Belediyesi’nden
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    22.03.2020 - 00:01 |

    Sağlıkçıların maskesi Çiğli Belediyesi’nden

    Çiğli Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı mesai harcayan sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için örnek bir proje hayata geçirdi.

    Sağlıkçıların maskesi Çiğli Belediyesi’nden

    Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde dikiş bilen kadın meclis üyeleri ile belediye çalışanlarının maske üretimine geçmesini sağladı. Dikilen ilk maskeler hastanelere gönderildi. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Canları pahasına gece gündüz demeden halk sağlığı için çalışan sağlık emekçilerimize C vitamini desteğini unutmadık, portakal ve kivi paketlerimizi gönderdik. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız” diye konuştu.

     
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