Sağlıkçılarla sezonu açtı!

Alaçatı’nın ünlü mekânlarından Morah, sezona sağlık çalışanlarını ağırlayarak başladı. Mehmet Ali Akçeli ve Osman Can Kızılyazı’nın sahibi oldukları mekânda hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun yemek yiyen Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Güngör ve sağlık çalışanları, DJ Uğur Yıldız’ın seçtiği parçalarla keyifli anlar yaşadı.

Morah’a annesi Eda Yıldırım ve arkadaşları ile birlikte gelen, DJ Umut Yıldırım da annesine yaş günü sürprizi yaptı.