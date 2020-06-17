BİST110.9400.00EURO7.70-0.07USD6.83-0.06ALTIN380.220.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçılarla sezonu açtı!
    ABONE OL
    17.06.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Sağlıkçılarla sezonu açtı!

    Alaçatı’nın renkli mekanı Morah, normalleşme kararının ardından sezonu Çeşmeli sağlıkçılara verilen yemekle açtı

    Sağlıkçılarla sezonu açtı!

    Alaçatı’nın ünlü mekânlarından Morah, sezona sağlık çalışanlarını ağırlayarak başladı. Mehmet Ali Akçeli ve Osman Can Kızılyazı’nın sahibi oldukları mekânda hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun yemek yiyen Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Güngör ve sağlık çalışanları, DJ Uğur Yıldız’ın seçtiği parçalarla keyifli anlar yaşadı.
    Morah’a annesi Eda Yıldırım ve arkadaşları ile birlikte gelen, DJ Umut Yıldırım da annesine yaş günü sürprizi yaptı.

    Sağlıkçılarla sezonu açtı

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Düğün ve nikâhlara korona ayarı: Oyun, dans, halay yok

    Düğün ve nikâhlara korona ayarı: Oyun, dans, halay yok

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Adliyeler virüs dinlemedi

    Adliyeler virüs dinlemedi

    Sıradaki Haber