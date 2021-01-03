‘Sağlıkçının ücreti eriyor’

Sağlık çalışanlarının yük ve sorumluluklarının her geçen gün artığına vurgu yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Sağlık çalışanlarının ücretleri erimeye devam ediyor. Kimsenin aldığı parada gözümüz yok. Ancak sağlık çalışanlarının alın terlerinin karşılığını alamadıkları da ortada. Bu böyle gitmemeli” dedi. Döner sermaye limitlerinin yukarıya çekilmesi ve aynı hizmet kolunda çalışan kişilerin aynı düzeyde ücret almasıyla döner sermaye sistemindeki adaletsizliğin ortadan kalkacağını belirten Özdemir, “Eğitimleri aynı, statüleri aynı, hizmetleri aynı olan, eş değer hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları ekonomik, sosyal, özlük hakları açısından da eşit olmalı. Bu şekilde sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini bir nebze olsun giderebiliriz” diye konuştu.