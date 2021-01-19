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    19.01.2021 - 00:02 |

    Sağlıkçıya şiddete karşı acil eylem planı

    Sağlıkçıya şiddete karşı acil eylem planı

    Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 2020 yılının temmuz ve aralık aylarında yaşanan sağlıkta şiddet olayları ile ilgili yapılan rapora göre, yılın ikinci yarısında 117 şiddet olayı yaşandığını açıkladı.

    “Uyarılara, yasalara, yer yer verilen cezai müeyyidelere rağmen sağlıkta şiddet, bir toplum sorunu olma yolunda hızla ilerlemektedir” diyen Özdemir, “Mücadelenin, vaka bazlı gösterilen tepki ve müdahale yerine, toplum temelli yürütülmesi gerekiyor. Bunun için de atılması gereken ilk adım, tpaydaşların görüşleri alınarak vücut bulacak “Acil Eylem Planı” olmalı. Şiddeti önlemek için, toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmalı. Ailelere, okullara, medyaya, kurumlara büyük görevler düşüyor. Sağlık çalışanlarının fedakârlığı, hayati mücadeleleri şiddetle gölgelenmemeli” ifadelerini kullandı.

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