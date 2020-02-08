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    HaberlerEge Haberleri Sağlıklı anne sağlıklı bebek
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    08.02.2020 - 00:07 |

    Sağlıklı anne sağlıklı bebek

    Gaziemir Belediyesi, anne adaylarına sağlıklı bir hamilelik için pilates, yoga ve nefes egzersizi kursları düzenliyor.

    Sağlıklı anne sağlıklı bebek

    Beden Eğitimi Öğretmeni ve Doğum Koçu Çisem Kayaoğlu, “Spor yaparak fiziki olarak güçlenen hamileler, daha az bel ve boyun ağrısı yaşıyor, ödemden kurtuluyor, stresi azalıyor ve daha rahat doğum yapıyor” dedi.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermişti Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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