‘Sağlıklı gıda haktır’

Tarım ve Orman Bakanlığı, hastalık ve zararlı organizmaların ürüne zarar vermesini önlemek için kullanılan 16 pestisit (kimyasal tarım ilacı) aktif maddesinin yasaklanmasına karar verdi.

35 yıldır organik üretim yapan Egeli çiftçilerle sağlıklı ürünleri hem Türkiye hem de dünyaya sunduklarını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Bu kararla, Avrupa Birliği’nde kullanımı yasaklanan toplam 204 aktif maddenin kullanımı ülkemizde de son bulmuş oldu. Çiftçinin deneyimini, hakkını ve tohum özgürlüğünü muhafaza edip sürdürülebilirliği sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, “Tüketicinin sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için biyolojik çeşitliliği korunmasını ve alternatif bitki koruma ürünlerini destekliyouz. Sürdürülebilir bir tarım için ar-ge ve inovasyon şart” dedi.