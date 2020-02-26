Sağlıklı yaşam artık kapınızda

Dünyada giderek büyüyen sağlıklı beslenme trendinde Adana’da kurulan ‘Lezzetli Yaşam’ yolculuğunun yeni merkezi İzmir oldu. Lezzetli Yaşam’da diyet paketinden sporcu beslenme paketine, detoks paketlerinden ofis beslenme paketlerine kadar her türlü beslenme seçeneği mevcut.



Beslenmenin önemi



Herkesin özel durumları göz önünde bulunduruluyor, kişiye özel mönüler hazırlanıyor. Diyet yapmak isteyenler özel alışveriş yapmak, pişirmek gibi dertlerden kurtuluyor.

Lezzetli ve sağlıklı beslenmenin mümkün olduğunu söyleyen Lezzetli Yaşam Yemek Atölyesi’nin kurucusu Yaşam Orak, “Bu yola kolay ve keyifli bir diyet süreci yaşatabilmek amaçlı çıkmıştık. Sonradan farkettik ki biz insanlara kısa vadeli bir diyet süreci değil, sağlıklı bir yaşam biçimi sunmak istiyoruz” dedi. Toplumun artık sağlıklı beslenmenin önemini anladığının altını çizen Orak, “Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru besinleri ulaştırmak istiyoruz, sağlıklı yaşamı kapınıza kadar getiriyoruz” diye konuştu.