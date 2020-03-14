‘Sağlıklı yaşam bireyin önceliği’

Önvural, “Sağlık her bireyin önceliğidir. Her geçen gün kaliteyi artırıp güven unsuru ile birlikte çok daha ileri seviyede hizmet vermek hedefiyle yola çıktık” dedi.



‘Rejeneratif tıp da önemli’



Yeni gelişen teknikler ve edindiği tecrübeler ışığında kliniği hizmete açtıklarını dile getiren Dr. Önvural, “Tek isteğimiz, hastalarımızın buradan mutlu ayrılması” dedi. Kas iskelet sistemi hastalıkları, travma yaralanmaları, el, omuz, dirsek, diz rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra, rejeneratif tıp uygulamalarına da önem verdiklerinin altını çizen Dr. Önvural, bu uygulamaları önemsiyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz” diye konuştu.