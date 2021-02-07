Sağlıksız gıdaya geçit vermediler

Bu kapsamda, zabıta ekipleriyle Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, son 2 ayda 83 işletmeyi denetledi. Kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmadığı için bozulmuş toplam 272 kilo 676 gram gıda malzemesi ele geçirildi; Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce imha edildi. Gıda mevzuatına aykırı satış yapan 26 firmaya toplam 24 bin 339 lira para cezası kesildi. Başkan Ömer Günel, “Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli” dedi.



Kuşadası’nda yeşil hamle



Kuşadası Belediyesi, kente yeni park alanları kazandırmak ve mevcut alanları yenilemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı baştan aşağı yenilendi. Parkın eskiyen plastik oyun grubu kaldırıldı, kauçuk zeminli ahşap oyun grubu yerleştirildi. Son 2 yıl içerisinde 15 parkın yapımını tamamlayan 13 yeşil alanı ise bütünüyle yenileyen belediye, gerçekleştirdiği modern peyzaj tasarımlarıyla dikkat çekiyor.