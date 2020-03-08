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    08.03.2020 - 00:03 |

    Sağlıkta kadın istihdamı

    Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Kubba, hastanede yüzde 84 oranında kadını istihdam ettiklerini belirtti, “Ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesi için işgücü payları daha da artırılmalı” dedi

    Sağlıkta kadın istihdamı

    Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sağlık sektöründeki kadın istihdamına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’in 16 Aralık 1977 tarihindeki Genel Kurulu’nda 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildiğini ve insan hakları temelinde kadınların siyasi bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, poltitik ve sosyal başarılarının gündeme gelmesi için fırsat yarattığını belirten Kubba, hastanelerinde de kadın çalışan istihdamına önem verdiklerini kaydetti.

    Yüzde 84’le rekor

    Kubba, “Hali hazırda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, küresel bazda istihdam edilenlerin içinde kadın çalışanların oranı maalesef çok düşük. Ülkemizde yüzde 30’ları bile bulmuyor. Bu oran Avrupa ortalamasında yüzde 50 seviyesini geçiyor.

    Sağlık sektöründe rakamlar nispeten daha yüksek. Medical Park İzmir Hastanesi ile İŞKUR’un ortak yaptığı çalışmalar kapsamında, hastanemizde yüzde 84 kadın istihdamıyla bir rekora ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

    ‘İşgücü artmalı’

    Atatürk’ün 1934 yılında, henüz birçok Avrupa ülkesinde bu haklar yokken, bir dizi yasa değişikliğiyle Türk kadınlarını milletvekili dahil seçme ve seçilme haklarına kavuşturduğunu anımsatan Veysi Kubba, “O zamandan günümüze Türk kadınları birçok başarıya imza attı. Geldiğimiz noktada, ülkemizin hak ettiği müreffeh seviyelere ulaşması için kadınların toplam işgücü paylarındaki artış gerekli” vurgusunu yaptı.

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