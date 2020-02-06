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    HaberlerEge Haberleri Sahada kazandığımızı masada kaybettirmeyiz
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    06.02.2020 - 00:32 |

    Sahada kazandığımızı masada kaybettirmeyiz

    Göztepe’nin, yeni stadını açtığı ve Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.

    Sahada kazandığımızı masada kaybettirmeyiz

    Maçın ardından Beşiktaş yönetimi, hakem Hüseyin Göçek’in IFAB Oyun Kuralları’na göre kural ihlali yaptığını savundu, “Hükmen galip ilan edilmeliyiz”dedi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise, “Maç tekrarını gerektiren herhangi bir kural hatası yok” ifadesini kullandı. Beşiktaş karşılaşmasının ardından daha önce açıklama yaptıklarını belirten Papatya, “Maç tekrarını gerektirecek herhangi bir kural hatası yapılmadı. Beşiktaş karşılaşması sonrası yapılan açıklamaları ve birkaç gündür özellikle sosyal medyada oluşturulan, Türk futbolunda nadir görülen bir durumun ‘normalleştirilme’ çabalarını ise hayretle takip etmekteyiz” diye konuştu.

    ‘Yakından takip ediyoruz’

    VAR protokolüne göre müsabakayı takip eden VAR hakemlerinin, maçın seyrini değiştiren olaylara müdahale yetkisi olduğunu söyleyen Papatya, “Örneğin, Kayserispor maçındaki penaltı golümüz VAR hakemleri tarafından ‘Maçın seyrini değiştiren olay’ olarak nitelendirilmiş ve iptal edilmiştir. Aynı VAR protokolüne referansla Beşiktaş maçındaki durum VAR hakemleri tarafından ‘Maçın seyrini değiştiren bir olay’ olarak görülmemiştir. Rakibimizin tüm oyuncularıyla savunma düzenine geçmiş olduğu bir faul pozisyonunun ardından attığımız gol ve aldığımız galibiyet üzerine spekülasyon yapılmasını hiçbir şekilde onaylamadığımızı ve süreci çok yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız” dedi.

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