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    HaberlerEge Haberleri Sahadaki personele moral verdi
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    06.04.2020 - 00:03 |

    Sahadaki personele moral verdi

    Sahadaki personele moral verdi

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan temizlik işleri, fen işleri ile park ve bahçeler müdürlüklerini ziyaret etti. Batur, çalışma arkadaşlarına moral verdi. Görev yaparken kendi sağlıklarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Başkan Batur, maske ve eldiven kullanımının önemine değindi, “Vatandaşa hizmeti elbette aksatmayacağız ama önce kendi sağlığımızı korumamız lazım. Kimsenin tırnağına bile zarar gelsin istemiyorum. Onun için maskenizi, eldiveninizi mutlaka takın” dedi.

    Tek tek teşekkür etti

    Temizlik personeli ve sahada çalışan ekiplere büyük görev düştüğünü söyleyen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler çalışıyorsunuz, böylece İzmir halkı rahat ediyor. Özellikle temizlik işleri ve park bahçelerdeki arkadaşlarımızın çalışması önemli. Kenti temiz tutacağız, kenti temiz tutarak bu hastalıkla başa çıkacağız. Şu ana kadar fedakarca çalıştınız, fedakarca hizmet ediyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de belediye de görevimizin başındayız.”

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