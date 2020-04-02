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    HaberlerEge Haberleri ‘Sahalara dönmek istiyoruz’
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    02.04.2020 - 00:00 |

    ‘Sahalara dönmek istiyoruz’

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un Teknik Direktörü Cenk Laleci, oyuncularının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    ‘Sahalara dönmek istiyoruz’

    Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle alınan erteleme kararı sonrası herkesin evlerinde çalıştığını ifade eden Laleci, “Verdiğimiz programı tüm futbolcularım uyguluyor. Hatta fazlasıyla çalışanlar var. Elbette sahada yaptığımız antrenmanlar çok daha farklı. Ancak şu an tedbiri elden bırakamayız. Elimizden geldiği kadarıyla her oyuncumu titizlikle takip ediyorum. Analizler yapıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Bu süreci sağlıklı atlatacağız. Personelimiz ve teknik ekibimiz de iyi durumda. Kimsede bir problem gözükmüyor. En kısa sürede futbola dönmeyi istiyoruz” diye konuştu.

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