12.04.2020 - 00:02 |
Sahaya indiler
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarının faydalanması için mama bıraktı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla devlet büyükleri tarafından yapılan “evde kal” çağrısının ardından sokaklar eski yoğunluğunu kaybetmeye başladı. Bununla birlikte sokak hayvanlarının da yiyecek bulma ihtiyaçları artmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şehrin çeşitli noktalarına kedi ve köpek maması bıraktı.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.