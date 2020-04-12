Sahaya indiler

Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarının faydalanması için mama bıraktı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla devlet büyükleri tarafından yapılan “evde kal” çağrısının ardından sokaklar eski yoğunluğunu kaybetmeye başladı. Bununla birlikte sokak hayvanlarının da yiyecek bulma ihtiyaçları artmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şehrin çeşitli noktalarına kedi ve köpek maması bıraktı.