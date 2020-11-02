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    HaberlerEge Haberleri Sahibini bekliyor
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    02.11.2020 - 07:00 |

    Sahibini bekliyor

    Depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü Bayraklı’daki Emrah Sitesi’nde görevli bir itfaiye eri, içinde para ve ziynet eşyası bulunan el çantasını polise teslim etti.

    Sahibini bekliyor

    Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Alim Mutaf, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içinde 2 bilezik, 1’er adet Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım altın ile bir miktar para bulunan el çantası buldu.
    Mutaf, çantayı polise teslim ederken, içinden çıkan kimlikten çantanın halen enkaz altında bulunan bir kişiye ait olduğu belirlendi.

    Çantayı hafriyat malzemeleri arasında atacağı anda içine bakmayı düşündüğünü ve para ve altınları gördüğünü söyleyen Mutaf, “Böyle bir harekette bulunduğum için mutluyum. Umarım o çantanın sahibi de enkaz altından sağlıklı bir şekilde çıkar. Bana ulaşırsa onunla tanışmak isterim” dedi.

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