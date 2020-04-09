09.04.2020 - 00:02 |
Sahil kenarlarında korona uyarısı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasaklanan piknik alanları ve sahil kenarı konusunda Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden uyarı geldi.
Alınan kararların bazı vatandaşlarca yanlış anlaşıldığını ifade eden emniyet güçleri, “Piknik yapmak, balık tutmak, spor yürüyüş vb. faaliyetler yasaklandı. Vatandaşın alınan karara riayet etmeleri toplum sağlığı ve salgının önüne geçilmesi açısından önemli” açıklaması yaptı.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.