Sahil kenarlarında korona uyarısı

Alınan kararların bazı vatandaşlarca yanlış anlaşıldığını ifade eden emniyet güçleri, “Piknik yapmak, balık tutmak, spor yürüyüş vb. faaliyetler yasaklandı. Vatandaşın alınan karara riayet etmeleri toplum sağlığı ve salgının önüne geçilmesi açısından önemli” açıklaması yaptı.