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    HaberlerEge Haberleri Sahil ve plajlardaki eksikler gideriliyor
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    03.07.2020 - 00:01 |

    Sahil ve plajlardaki eksikler gideriliyor

    Sahil ve plajlardaki eksikler gideriliyor

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yeni Foça hizmet binasında vatandaşla buluştu, isteklerini dinledi. Gürbüz, Gencelli’de yapılan 100 bin metrekare parke ve 14 bin metre beton bordür yolun devam çalışmalarını yerinde inceledi. Gencelli’den başlayarak sahil ve plajlardaki durumu gözden geçirdiklerini belirten Gürbüz, “İZSU ekipleri su hattı çalışmalarına devam ederken, biz de eksik kalmış ne varsa öğrenmeye ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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