Sahil yoluna modern dokunuşlar

Gümbet Günlük Gezi Kooperatifi’ni yerinde ziyaret eden Başkan Aras, “Ticari faaliyette bulunarak Bodrum turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan denizcilerimizin sorunlarına çözüm üreteceğiz” dedi. Toplantıda; pandemi sebebi ile sektörde yaşanan daralma, Gümbet’te bulunan özel teknelerin atıl halde karada bulunmaları, günlük gezi teknelerinin bilet satmada yaşadığı problemler, atık boşaltma konusunda yaşanan sıkıntılar ve özel teknelerin izinsiz ticari faaliyetlerde bulunması gibi konular ele alındı. Gümbet sahil yürüyüş yolunun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Aras, “Bu yolu yapmak zorundayız. Orada bulunan restoranlar ve oteller yola tahtalar çakarak veya taşlar döşeyerek kendilerine çözüm üretmeye çalışıyor, bu da düzensizliğe yol açmış durumda. Öncelikle bu sorunu çözeceğiz, ardından da Gümbet sahil şeridini daha modern bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.