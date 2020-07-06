Sahiller, kadın ve gençlere emanet

Tamamı kadınlar ve üniversite öğrencilerinden oluşan 43 personelin istihdam edildiği plajlarda, müşterilerin yüzme ve yemek yeme dışında maske takmaları zorunlu yapıldı. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, çalışanlarla birlikte plajda temizlik yaptı, vatandaşların çevreyi kirletmemesi, diğer tesislerin de gerekli temizlikleri yapmaları uyarısında bulundu.

Şezlong, şemsiye bedava

Başkan Erdoğan, belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularla seçilen 28 genç ve 15 kadınının ilk kez sigortalı çalışmaya başladıklarını belirtti, “Bu tesislerimiz kaliteli ve en üst seviyede hijyen standartlarında hizmet vermenin yanında hem sosyal belediyeciliğin bir örneği hem de sosyal sorumluluk projeleri olarak işlev yükleniyor” dedi. Mutfaklarda görev yapacak kadınları ilçe sakinleri arasından, yeteneklerine ve ihtiyaç durumlarına göre belirlediklerini kaydeden Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yaz dönemi boyunca ek gelir elde etme fırsatı da sunduklarını söyledi. Eylül ayı ortasına kadar hizmet vermesi planlanan tesislerde şezlong ve şemsiye ücreti dışında vatandaştan herhangi bir giriş ücreti talep edilmiyor.