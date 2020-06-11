Şahin’den ATSO’ya hayırlı olsun ziyareti

ATSO Meclis Başkanı Feride Sakarya, Başkan Yardımcısı Kaya Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Şirin ile Meclis Katip Üyesi Cengiz Özdemir’in hazır bulunduğu ziyarette Erdayıoğlu, mevcut askeri hava alanının sivil havacılığa açılmasını beklediklerini söyledi. Ziyarette, Akhisar’ın zeytindeki yeri ve yeni normal hayata geçişin adımlarının ele alındı.