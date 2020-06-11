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    HaberlerEge Haberleri Şahin’den ATSO’ya hayırlı olsun ziyareti
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Şahin’den ATSO’ya hayırlı olsun ziyareti

    Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkâm Albay Mehmet Şahin, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Şahin’den ATSO’ya hayırlı olsun ziyareti

    ATSO Meclis Başkanı Feride Sakarya, Başkan Yardımcısı Kaya Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Şirin ile Meclis Katip Üyesi Cengiz Özdemir’in hazır bulunduğu ziyarette Erdayıoğlu, mevcut askeri hava alanının sivil havacılığa açılmasını beklediklerini söyledi. Ziyarette, Akhisar’ın zeytindeki yeri ve yeni normal hayata geçişin adımlarının ele alındı.

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