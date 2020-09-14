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    HaberlerEge Haberleri Sahipsiz dostlar aç kalmıyor
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    14.09.2020 - 00:03 |

    Sahipsiz dostlar aç kalmıyor

    Pandemi sürecinde sokaklarında yaşayan kedi ve köpeklerin beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını ihmal etmeden karşılayan Çiğli Belediyesi, son olarak Hayvan Hakları Meclisi ile ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 26 mahallede kedi maması ve su dağıtımı yaptı.

    Sahipsiz dostlar aç kalmıyor

    Belediye ekipleri ve gönüllüler kedilerin bulunduğu cadde, sokak ve parklarda 8 bin 750 paket kedi maması ve su dağıttı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sokak sakinlerimizin aç, hasta ve bakımsız kalması asla kabul edilemez. Kentimizde yaşayan her canlının mutluluğu için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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