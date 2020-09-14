Sahipsiz dostlar aç kalmıyor

Belediye ekipleri ve gönüllüler kedilerin bulunduğu cadde, sokak ve parklarda 8 bin 750 paket kedi maması ve su dağıttı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sokak sakinlerimizin aç, hasta ve bakımsız kalması asla kabul edilemez. Kentimizde yaşayan her canlının mutluluğu için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.