Sahipsiz dostlara sıfır atık yuvalar

Buca Belediyesi, sahipsiz can dostlar için kış hazırlıklarına başladı. Sıfır atık projesini de destekleyen çalışmayla kullanılmayan araba lastiklerinden üretilen 20 kedi evi ile hava şartlarına dayanıklı beton beslenme odakları ilçenin dört bir yanında konumlandırıldı. Toplamda 50 adet temin edilen beton kaplar, beslenme odaklarına verilen zararı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle içine konulan mama ve suların devrilmesini, kırılmasını, dağıtılmasını engelliyor.