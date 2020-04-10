10.04.2020 - 00:03 |
Sahipsiz dostları belediye unutmadı
Çeşme Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği verdi.
Tarihi alanlara, parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda can dostun açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı. Başkan Ekrem Oran, vatandaşlardan evde kalmalarını ama sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı unutmamalarını istedi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.