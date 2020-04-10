Sahipsiz dostları belediye unutmadı

Tarihi alanlara, parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda can dostun açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı. Başkan Ekrem Oran, vatandaşlardan evde kalmalarını ama sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı unutmamalarını istedi.