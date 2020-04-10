BİST95.8342,80EURO7,320,40USD6,66-0,10ALTIN361,030,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sahipsiz dostları belediye unutmadı
    ABONE OL
    10.04.2020 - 00:03 |

    Sahipsiz dostları belediye unutmadı

    Çeşme Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği verdi.

    Sahipsiz dostları belediye unutmadı

    Tarihi alanlara, parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda can dostun açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı. Başkan Ekrem Oran, vatandaşlardan evde kalmalarını ama sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı unutmamalarını istedi.

    Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber