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    HaberlerEge Haberleri Sahipsiz dostları elleriyle besledi
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    04.04.2020 - 00:01 |

    Sahipsiz dostları elleriyle besledi

    Sahipsiz dostları elleriyle besledi

    Koronavirüs salgını nedeniyle sokakların boşalması, kafe ve restoranların da kapanmasıyla beslenme kaynakları azalan sokak hayvanlarını Karşıyaka Belediyesi unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelindeki beslenme odakları başta olmak üzere, can dostların yoğun olduğu onlarca noktaya su ve mama takviyeleri yapıldı. Başkan Cemil Tugay da, Osman Bey Parkı’ndaki mama dağıtım çalışmasına katıldı, “Dileyen hayvanseverler bu noktalara kuru mama bırakabilir. Onun dışında sokaklara yemek artığı koymayalım” dedi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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