Sahipsiz dostları elleriyle besledi

Koronavirüs salgını nedeniyle sokakların boşalması, kafe ve restoranların da kapanmasıyla beslenme kaynakları azalan sokak hayvanlarını Karşıyaka Belediyesi unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelindeki beslenme odakları başta olmak üzere, can dostların yoğun olduğu onlarca noktaya su ve mama takviyeleri yapıldı. Başkan Cemil Tugay da, Osman Bey Parkı’ndaki mama dağıtım çalışmasına katıldı, “Dileyen hayvanseverler bu noktalara kuru mama bırakabilir. Onun dışında sokaklara yemek artığı koymayalım” dedi.