Sahipsiz dostlarımız için seferber oldular

Bayraklı Belediyesi, Manavkuyu’daki Kızılay Kan Merkezi çevresinde bulunan sahipsiz kedilerin barınma ve beslenme sorunlarını çözdü. Can dostların yemek, su ve barınma ihtiyaçlarını Kızılay çalışanları ve hayvansever vatandaşlar üstlendi. Gelen talepleri değerlendiren ekipler, tahta kedi evleri ile Fen İşleri Müdürlüğü Kaynak Atölyesi tarafından yapılan barınağı çalışanlara teslim etti.