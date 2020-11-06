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    06.11.2020 - 07:00 |

    Sahne, Ege derbisinin

    Toplam 24 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig’de Giresunspor ve Tuzlaspor’la (D) oynanması gereken son 2 maçı ertelenen Altay, pek çok futbolcusunun iyileşmesinin ardından bugün evinde Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak

    Sahne, Ege derbisinin

    Toplam 24 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig’de Giresunspor ve Tuzlaspor’la (D) oynanması gereken son 2 maçı ertelenen Altay, pek çok futbolcusunun iyileşmesinin ardından bugün evinde Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Son olarak hafta içinde kupada Karatay Termal 1922 Konyaspor’a 2-0 yenilerek elenen Altay, ligde Balıkesirspor’u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Pandemi sürecini en ağır geçiren kulüplerden biriyiz. Birçok oyuncumuzun koronavirüs test sonucu yeni negatife döndü, idman eksikleri var. En iyi 11’le sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak” şeklinde konuştu.

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