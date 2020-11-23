Sahne İzmir DERBİSİNİN

Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek. Ligde 7’şer maç oynayan Altay’ın 10, Menemenspor’un ise 6 puanı bulunuyor. Oynadığı son 2 karşılaşmada Altınordu’ya 2-1, Balıkesirspor’a 3-1 mağlup olan Altay, Menemenspor karşısında yeni bir sayfa açmak için mücadele edecek. Milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan siyah beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Son 3 randevuda 2 beraberlik, 1 galibiyet alan sarı lacivertliler de iç sahada 2’de 2 yapıp moral bulmak istiyor.