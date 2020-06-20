Sahne yenilendi

Belediye hizmet binasının hemen altında yer alan kültür merkezinde sahne ve sinevizyon perdeleri yenilendi, merdivenler LED ışık sistemiyle aydınlatıldı. Engellilerin etkinlikleri rahat bir şekilde izleyebilmesi için de koltukların bulunduğu bölümün arka kısmında özel bir alan oluşturuldu. Sahne, 11 Temmuz’da Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı ‘İnsan Doğa ile Yaşar’ isimli uyarlama çocuk oyunuyla kapılarını açacak.