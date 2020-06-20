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    HaberlerEge Haberleri Sahne yenilendi
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    20.06.2020 - 00:04 |

    Sahne yenilendi

    Kuşadası’nda başta tiyatro olmak üzere konser, panel, toplantı ve sinema gibi çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan ‘Erkan Yücel Sahnesi’ yenilendi.

    Sahne yenilendi

    Belediye hizmet binasının hemen altında yer alan kültür merkezinde sahne ve sinevizyon perdeleri yenilendi, merdivenler LED ışık sistemiyle aydınlatıldı. Engellilerin etkinlikleri rahat bir şekilde izleyebilmesi için de koltukların bulunduğu bölümün arka kısmında özel bir alan oluşturuldu. Sahne, 11 Temmuz’da Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı ‘İnsan Doğa ile Yaşar’ isimli uyarlama çocuk oyunuyla kapılarını açacak.

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