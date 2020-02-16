Sahte hesaplar tespit edildi

‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışlarını hedef alan kişilere asla taviz göstermeyeceklerini belirten Günel, şöyle konuştu:



Kimseyi yalnız bırakmıyoruz



“Önemli hizmetlerle 11 ayını geride bıraktığımız bu süreçte, sahte hesaplar aracılığıyla belediyemizi hedef alan bu tip spekülasyonlar, kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yöneliktir. Bizler gerek sahip olduğumuz dünya görüşü ve ahlaki anlayış, gerekse de dayanışma ruhuna duyduğumuz inanç nedeniyle hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmıyor, ihtiyaç duyduğu her alanda yetki ve olanaklarımız dâhilinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir şekilde gerçeklerle ilgisi bulunmayan paylaşımlar yapanlarla hizmet ettikleri karanlık düşüncelere ve kalemlere asla müsaade etmeyeceğiz. Sahte sosyal medya hesaplarının tamamının kimlere ait olduğu tespit edildi” diye konuştu.