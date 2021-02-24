Sahte iş teklifi yapan dolandırıcılara dikkat

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kutluhan Erol, dolandırıcıların evden çalışmayı vadettiğini belirtti, vatandaşları sahte iş ilanlarına karşı uyardı.

Erol, “İş teklifi gelen kurumun internet sitesini mutlaka ziyaret edin. Ufak bir araştırma yapın. Sahte iş ilanlarında, genellikle kısa sürede çalışmaya başlamanın mümkün olduğu belirtilir. Unutmayın ki kimse, daha önce görüşmediği bir kişiyi, 3-5 günde işe almaz. Bu tarz ilanlarda, genellikle işin içeriğine ilişkin detaylı bilgiler yer almaz, alıcının ismi de belirtilmez. Toplu e-mail tarzında iletilebilir. İşle ilgili bir talep varsa, firmanın kendi web sitesinde de yer alacaktır” dedi. l DHA