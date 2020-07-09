Sahte pırlantaya dikkat!

Bijuterilerde satılan bazı tek taş yüzüklerin asıllarından çok kolay ayırt edilebildiğini dile getiren kuyumcular, laboratuvarda yapılan sahte pırlantaların da asıllarına şaşılacak derecede benzer olduğunu söyledi, vatandaşlara güvenilir yerden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu. Kuyumcular Çarşısı esnafından Murat Buyrukçu, “Bin liraya pırlanta yüzük, yanında gümüş ya da altın kolye hediyeli satışlar oluyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu reklamlardaki yüzükler düşük ayar” dedi.