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    HaberlerEge Haberleri Sahte pırlantaya dikkat!
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Sahte pırlantaya dikkat!

    İZMİR’DE Kuyumcular Çarşısı esnafı, özel günlerinde sevdiklerine en değerli hediyeyi vermek isteyen vatandaşları sahte pırlanta konusunda uyardı.

    Sahte pırlantaya dikkat!

    Bijuterilerde satılan bazı tek taş yüzüklerin asıllarından çok kolay ayırt edilebildiğini dile getiren kuyumcular, laboratuvarda yapılan sahte pırlantaların da asıllarına şaşılacak derecede benzer olduğunu söyledi, vatandaşlara güvenilir yerden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu. Kuyumcular Çarşısı esnafından Murat Buyrukçu, “Bin liraya pırlanta yüzük, yanında gümüş ya da altın kolye hediyeli satışlar oluyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu reklamlardaki yüzükler düşük ayar” dedi. 

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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