Sahte sterlin ve uyuşturucu bulundu

MARMARİS’TE İngiliz turist David Thompson bindiği taksi sürücüsü Mert D’ye sahte 20 sterlin (199 lira) verdi. Sürücü parayı bankada bozdurmak isteyince olay ortaya çıktı. İhbar üzerine polis operasyon başlattı. Kaldığı otel odasında sahte olduğu belirlenen toplam 3 bin 540 sterlin (35 bin 247 lira 780 kuruş) ile 5 gram esrar ele geçirilen Thompson gözaltına alındı. l