Sakin İzmir yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne “Cittaslow Destekçisi” unvanı verilirken, organizasyon süreci de resmi olarak başladı.



Cittaslow Metropol ilkeleri ile ilgili taslak hazırladıklarını ve bunları İzmir’de uygulamaya başladıklarını belirten Soyer, “Büyük kentlerde yaşamı geliştiren ve yavaşlatan 6 ilke üzerinde birleştik. Bu ilkeler bizim yol haritamız olacak. Sakin şehir felsefesiyle yurttaşlarımıza yönelik projeler üretip kente bakış açısını değiştireceğiz” dedi.



Altı ilke üzerinden Citttaslow Metropol’ün neden gerekli olduğu yönünde bir taslak hazırlayıp Uluslararası Bilim Komitesi ile paylaşacaklarını da dile getiren Soyer, “Cittaslow Metropol ve büyük kentlerdeki yaşamı yavaşlatma ile ilgili uluslararası bilimsel bir kongre düzenleyeceğiz. Sempozyumda dünyanın farklı kentlerinden farklı disiplinlere ve uzmanlığa sahip bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile Cittaslow Metropol’ü tartışma ve İzmir’de uygulanan yavaş projelerimizi paylaşma imkanı bulacağız. Aynı zamanda Belediye’de Cittaslow Metropol çalışmalarını koordine eden bir ofis kurduk ve İzmir’de ilk Cittaslow Metropol modelini kurmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.



Ticaret yok, yatırım var



İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın son meclis toplantısında önemli kararlar aldı. Başkan Tunç Soyer ise eşi Neptün Soyer’i hedef alan eleştirilere yanıt verdi. “Diliyorum ki bir daha meclis gündemine gelmez” diyen Soyer, şöyle konuştu:



Haksızlık yapılıyor



“Köy-Koop İzmir İl Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 10 yaşın üzerinde bir ticari aracı, bir sekreteri, bir yöneticisi var. Bir de Neptün Hanım ile 7 kişilik yönetim kurulu var. Bütün Köy-Koop bu ve olağanüstü işler yapıyor. Ben eşi olarak gurur duyuyorum. Türkiye’nin her yerinde ‘her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’ derler. Ben eşim için tersini söylerim. İzmir’de her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır. Ben o erkeğim. Ben hangi koltukta oturursam oturayım, gücüm ne kadarına yeterse yetsin destek vereceğim. Bergama ve Kiraz’dan süt aldık. Tire’den alımı neden azalttığımız sorgulandı. Bizim yaptığımız şey İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kooperatif arasında ticaret değil. Kooperatif para kazanırsa, o para ortaklarına ve yatırıma gider. Köy- Koop’un yasal olarak yönetim kurulu başkanının kim olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü Köy-Koop Başkanı’nın ticareti yok. Siz milyonluk faturaları çıkarıp sanki onun kasasına giriyormuş gibi söylerseniz bu en hafif tabirle insafsızlıktır, haksızlıktır. Biz siyasetle zenginleşenlerden değiliz.”



Kültürpark zamanı



Kültürpark projesi için de yeni süreç başladı. Kültürpark için sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüş ve önerileri çerçevesinde yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu önerisi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Raporu önerisi Çevre, İmar, Eğitim-Kültür, Hukuk, Kentsel Dönüşüm ve Fuarcılık komisyonlarına gönderildi.